Deutsche im Visier der Taliban

Die Bundesregierung hält nach dem tödlichen Anschlag auf das deutsche Generalkonsulat in Masar-i-Scharif an ihrem Engagement in Afghanistan fest. Ein Sprecher von Außenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) sagte, er könne sich nicht vorstellen, dass Deutschland oder die internationale Gemeinschaft ihre Hilfen für das Land überdenken könnten. Es werde aber geprüft, wie die Sicherheitslage für deutsche Mitarbeiter verbessert werden...