Gefährliche Vogelgrippe auch am Bodensee bestätigt

Seit 2014 wurden hochpathogene H5N8-Viren in mehreren Geflügelbetrieben in Deutschland und anderen europäischen Ländern entdeckt.

Tote Ente im Hafenbecken von Überlingen am Bodensee. Am Dienstag war die gefährliche Form der Vogelgrippe bereits in Schleswig-Holstein festgestellt worden. Auch aus Polen, Kroatien und Ungarn wurden Vogelgrippe-Fälle gemeldet.

Auch bei Wildvögeln am Bodensee ist die gefährliche Variante der Vogelgrippe vom Typ H5N8 festgestellt worden. Nach Angaben des Agrarministeriums in Baden-Württemberg hat das Nationale Referenzlabor am Friedrich-Loeffler-Institut für Tierseuchen die Verdachtsfälle bestätigt.

Minister Peter Hauk (CDU) will sich heute Nachmittag über den aktuellen Stand ein Bild machen und über das weitere Vorgehen informieren. Da es sich um die für Geflügel ansteckende Variante handelt, werden Schutzmaßnahmen durch die Behörden ergriffen.

Nach Schätzung des Landwirtschaftsministeriums in Stuttgart sind am gesamten Bodensee bislang zwischen 70 und 80 tote Vögel gefunden worden. Die Zahl beinhalte aber auch Funde etwa in Österreich oder der Schweiz, sagte eine Sprecherin der Behörde am Mittwoch. Auf baden-württembergischer Seite geht das Ministerium von 30 bis 35 Tierkadavern aus.

Nahe Konstanz am westlichen Bodenseeufer waren mehr als 30 tote Reiherenten gefunden worden. Das zuständige Nationale Referenzlabor auf der Ostseeinsel Riems habe bestätigt, dass es sich um die gefährliche Form der Vogelgrippe vom Typ H5N8 handle, teilte das Ministerium in Stuttgart mit. In Überlingen waren nach Angaben des Landratsamtes Bodenseekreis ebenfalls tote Vögel gefunden worden, dort stehen Untersuchungen aber noch aus.

Das Ministerium sei derzeit mit dem Regierungspräsidium in Freiburg sowie den zuständigen Behörden in der Schweiz und in Österreich in Kontakt, um mögliche Schutzmaßnahmen zu besprechen, sagte die Sprecherin weiter. "Der Schutz der Betriebe steht im Mittelpunkt." Es gehe darum, sinnvolle, aber nicht überzogene Maßnahmen zu treffen. "Das wägen wir gerade im Gespräch miteinander ab."

Am Dienstag war diese gefährliche Form der Vogelgrippe bereits in Schleswig-Holstein festgestellt worden. Dort gilt im ganzen Bundesland eine Stallpflicht für sämtliches Geflügel. Auch aus Polen, Kroatien und Ungarn wurden Vogelgrippe-Fälle gemeldet. Unklar ist allerdings noch, ob es einen Zusammenhang zwischen allen Ausbrüchen gibt und es sich um die gleiche Virusvariante handelt.

Seit November 2014 wurden hochpathogene H5N8-Viren in mehreren Geflügelbetrieben in Deutschland und anderen europäischen Ländern entdeckt. Infektionen von Menschen mit diesen Viren sind laut FLI bislang weltweit nicht nachgewiesen worden. Eine Ansteckung über infizierte Lebensmittel ist nach Auskunft des Bundesinstituts für Risikobewertung "theoretisch denkbar, aber unwahrscheinlich". .