EU-Kommission: Türkei muss sagen, was sie wirklich will

Brüssel Die EU-Kommission übt in ihrem neuen Bericht zu den Beitrittsverhandlungen mit der Türkei scharf wie nie zuvor Kritik an der Politik des islamisch-konservativen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan.

Die jüngsten Entwicklungen in dem Land seien aus Brüsseler Sicht "zunehmend unvereinbar" mit dem offiziellen Beitrittswunsch, sagte der zuständige EU-Kommissar Johannes Hahn zur Vorstellung des Berichts. "Es ist an der Zeit, dass uns Ankara sagt, was sie wirklich wollen."

Als Beispiele für besorgniserregende Entwicklungen nannte Hahn Einschränkungen der Meinungsfreiheit, die Festnahme von Politikern der Oppositionspartei HDP sowie die neuerliche Diskussion über eine Wiedereinführung der Todesstrafe.