Berlin bietet verfolgten Türken Asyl an

Istanbul Das Auswärtige Amt zeigt sich solidarisch mit "kritischen Geistern in der Türkei" und bietet allen politisch Verfolgten Asyl in der Bundesrepublik an. Zum Vorgehen Erdogans sagte Außenamts Sprecher Roth: "So nicht!"

Angesichts der Verhaftungen von Journalisten und Oppositionsabgeordneten in der Türkei wachsen die Spannungen zwischen Berlin und Ankara. Das Auswärtige Amt wies ausdrücklich darauf hin, dass politisch Verfolgte in Deutschland Asyl beantragen könnten.

"Alle kritischen Geister in der Türkei sollen wissen, dass die Bundesregierung ihnen solidarisch beisteht", sagte Staatsminister Michael Roth der Zeitung "Die Welt" (Dienstag). Der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu kritisierte, Deutschland sei das Land, das "Terroristen" aus der Türkei am stärksten unterstütze.

Roth sagte: "Was derzeit in der Türkei geschieht, hat mit unserem Verständnis von europäischen Werten, Rechtsstaatlichkeit, Demokratie und Medienfreiheit nichts zu tun." Über Asyl entschieden die Behörden. "Aber: Deutschland ist ein weltoffenes Land und steht allen politisch Verfolgten im Grundsatz offen. Sie können in Deutschland Asyl beantragen. Das gilt dezidiert nicht nur für Journalisten."

Cavusoglu sagte: "Dass alle Terroristen Deutschland bevorzugen, ist kein Zufall." Anhänger des in den USA lebenden Predigers Fethullah Gülen, den die Türkei für den Drahtzieher des Putschversuches von Mitte Juli hält, würden in Deutschland "mit offenen Armen" empfangen.

Zudem könnten Anhänger der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK in Deutschland ungehindert agieren, sagte Cavusoglu. "In jeder Stadt Deutschlands sammeln PKK-Anhänger Geld für die PKK und den Terror. Das weiß Deutschland, die deutsche Regierung, nur zu gut." Die PKK steht sowohl in der Türkei als auch in der EU und in den USA auf der Liste der Terrororganisationen.

Cavusoglu attestierte der Bundesrepublik "Türkeifeindlichkeit". Es scheine so, als würde Deutschland nicht wollen, "dass die Türkei sich entwickelt und Fortschritte macht", sagte der Außenminister. "Was habt Ihr für ein Problem mit der Türkei?", fragte er an die Adresse der Deutschen. "Wieso seid Ihr neidisch auf die Türkei?"