Clinton oder Trump? Alles Wichtige zur US-Wahl im Liveblog

Wer die Mehrheit der Wahlmänner hinter sich hat, gewinnt und wird am 20. Januar 2017 auf den Stufen des Kapitols vereidigt. Der Sieger benötigt 270 Stimmen. In 48 Bundesstaaten ist die Sache einfach. Wer dort die Mehrheit der Stimmen bekommt, vereinigt nach dem Prinzip „The Winner takes all“ („Der Gewinner bekommt alles“) auch sämtliche Wahlleute des betreffenden Bundesstaates auf sich. Nur in Nebraska und Maine können die Stimmen zwischen den Kandidaten aufgeteilt werden.