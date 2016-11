Kurdische Kämpfer an der Front im Irak.

Irakische Streitkräfte in der Nähe von Fallujah (Archivbild). 30 000 Kämpfer sollen sich für die Offensive im Umland von Mossul positioniert haben.

Peschmerga-Kämpfer beim Vormarsch auf die noch vom IS gehaltene Großstadt Mossul.

Gesichter des Krieges: In Bartila, östlich von Mossul, blickt ein Soldat der irakischen Armee aus einem gepanzerten Fahrzeug.

Audiobotschaft von IS-Chef: Kämpfer sollen in Mossul bleiben

Mossul Der IS-Chef Abu Bakr al-Bagdadi hat der Terrormiliz zufolge seine Kämpfer aufgefordert, sich nicht aus der belagerten irakischen Stadt Mossul zurückzuziehen.

Selbstmordattentäter sollten "sich dem Feind stellen und ihr Blut in Flüsse verwandeln", heißt es in einer Audiobotschaft, die heute auf einer Website des Islamischen Staates (IS) erschien und von Al-Bagdadi stammen soll.

Die Echtheit der Aufnahme war zunächst ungeklärt. Es ist nicht bekannt, wo sich Al-Bagdadi aufhält.

Die IS-Extremisten beherrschen Mossul im Norden des Iraks seit dem 10. Juni 2014. Hier rief Al-Bagdadi ein "Kalifat" aus. Heute ist die Millionenstadt die letzte verbliebene IS-Hochburg im Land. Mitte Oktober begann ein Bündnis aus irakischer Armee, kurdischen Peschmerga und schiitischen Milizen eine Offensive, um Mossul zu befreien.