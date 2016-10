Fortsetzung der Syrien-Gespräche Anfang kommender Woche

Die USA und Großbritannien sehen derzeit wenig Chancen für ein militärisches Eingreifen des Westens in Syrien, um das andauernde Bombardement der von Rebellen gehaltenen Viertel Aleppos zu stoppen.

Das machten US-Außenminister John Kerry und sein britischer Kollege Boris Johnson bei einer Pressekonferenz in London deutlich. "Präsident Obama hat keine Option vom Tisch genommen", sagte Kerry. Dennoch seien die Chancen auf eine militärische Option gering. Man erwäge aber weitere Sanktionen gegen das syrische Regime und seine Unterstützer.

Boris Johnson stellte ebenfalls einen "Mangel an Appetit" auf weiteres militärisches Eingreifen in Syrien fest. Die "sogenannten militärischen Optionen" seien "extrem schwierig". Verfügbar seien dagegen diplomatische Mittel. "Ich glaube, die wirkungsvollste Waffe, die wir zur Zeit haben, ist unsere Fähigkeit, Präsident Putin und die Russen die Konsequenz ihres Handelns spüren zu lassen", sagte Johnson.

Kerry hatte sich in London mit Johnson und Vertretern Frankreichs, Deutschlands und Italiens getroffen, um über die jüngsten Entwicklungen in den Syrien-Gesprächen zu beraten.

Das Auswärtigen Amt in Berlin bestätigte nach einem Telefonat von Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) mit US-Außenminister John Kerry, dass die diplomatischen Bemühungen zur Lösung des Syrien-Konflikts Anfang der Woche fortgesetzt werden sollen. Steinmeier und Kerry seien sich einig, dass trotzdem weiter darauf hingearbeitet werden müsse, eine neue humanitäre Kampfpause zu erreichen, Hilfslieferungen sicher nach Ost-Aleppo zu bringen und die Voraussetzungen für einen erneuten Waffenstillstand zu schaffen, hieß es weiter. Insbesondere das Regime des syrischen Präsidenten Baschar al-Assad und seine Verbündeten in Russland und im Iran stünden dabei in der Pflicht.

Am Vortag hatten sich Spitzendiplomaten - unter anderem aus der Türkei, Saudi-Arabien, Katar und dem Iran - am Genfer See versammelt. Sie sprachen sich dafür aus, dass "der politische Prozess" für eine Beendigung des Syrien-Krieges "so bald wie möglich beginnen soll", sagte Russlands Außenminister Sergej Lawrow nach Angaben russischer Medien. "Es gab einige Ideen, die heute besprochen worden sind und von Ländern vorgebracht wurden, die wirklich Einfluss auf die Situation haben", sagte Lawrow. Auch US-Außenminister John Kerry sagte Reportern, es seien "neue Ideen" für eine Waffenruhe erörtert worden.

Ein Abschlussdokument wurde von den Delegationen nicht vereinbart. Angesichts nur dürftiger Informationen zu den mit dem Lausanner Treffen verbundenen Absichten war allerdings auch unklar, ob die Minister überhaupt eine Vereinbarung beabsichtigt hatten.

Sowohl die Türkei als auch Saudi-Arabien und Katar unterstützen ebenso wie die USA Rebellengruppen in Syrien. Auch der Iran war bei den Beratungen in einem Hotel am Genfer See vertreten. Die Islamische Republik gehört neben Russland zu den wichtigsten Stützen des syrischen Machthabers Baschar al-Assad. Mit am Tisch saßen zudem die Außenminister des Iraks, Ägyptens und Jordaniens.