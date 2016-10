Russlands Außenminister Sergej Lawrow (l.) will erneut mit seinem US-Kollegen John Kerry über eine Friedenslösung für Syrien sprechen. Foto: dpa

Moskau kündigt Syrien-Treffen mit US-Außenminister Kerry an

Moskau. Russlands Außenminister Sergej Lawrow hat ein Treffen mit seinem US-Kollegen John Kerry für den 15. Oktober in Lausanne angekündigt. Gemeinsam sollen Wege einer politischen Lösung im Syrien-Krieg besprochen werden, teilte das Außenministerium in Moskau am Mittwoch mit.