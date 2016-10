Kerry will Syrer nicht im Stich lassen

Washington/Moskau Vor wenigen Tagen herrschte noch Hoffnung, heute ist der Frieden für Syrien so fern wie lange nicht. In Aleppo tobt die Gewalt und die USA und Russland sprechen nicht einmal mehr miteinander.

Nach dem Abbruch der Gespräche zwischen den USA und Russland rückt eine diplomatische Lösung für den syrischen Bürgerkrieges in weite Ferne. Die Führung in Moskau warf Washington vor, zu wenig im Kampf gegen Terroristen zu tun und Terrorgruppen damit zu stärken.

Die USA hatten zuvor den direkten Draht nach Moskau gekappt, weil sie keine Chance für eine neue Feuerpause in der umkämpften Großstadt Aleppo sehen. Außenminister John Kerry beteuerte in Brüssel aber, man werde das syrische Volk nicht im Stich lassen.

Unklar bleibt, wie die US-Regierung mit dem Regime-Verbündeten Russland jetzt weiter vorgehen wird. UN-Generalsekretär Ban Ki Moon forderte die Fortsetzung der Syrien-Gespräche. "Ich werde sie (Russland und die USA) ernsthaft drängen, ihre Verhandlungen wieder aufzunehmen, damit die Kampfhandlungen ausgesetzt werden können", sagte Ban im Straßburger Europaparlament. Dies sei Voraussetzung für die Lieferung lebensrettender Nothilfe.

Russland und die USA hatten sich im September auf eine Waffenruhe geeinigt. Diese scheiterte jedoch nach wenigen Tagen, und die Gewalt eskalierte. Die nordsyrische Großstadt Aleppo erlebt seit Tagen die heftigsten Bombardierungen des Regimes und der russischen Luftwaffe seit Beginn des Bürgerkriegs im Jahr 2011. Nach Angaben der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte starben in den vergangenen gut zwei Wochen 426 Zivilisten in Aleppo - darunter 78 Kinder.

Syriens Opposition reagierte zunächst zurückhaltend. Der Schritt der USA komme zu spät, sagte der Sprecher des in Istanbul ansässigen Oppositionsbündnisses Syrische Nationale Koalition, Ahmed Ramadan. Der führende syrische Oppositionelle Samir Naschar erklärte, die USA hätten realisiert, dass die Russen nicht ernsthaft eine politische Lösung umsetzen wollten. "Die Amerikaner können nicht schweigen, bei all dem, was in Syrien und besonders in Aleppo geschieht."

Die westlichen Verbündeten werden nach Informationen des "Tagesspiegel" (Mittwoch) auf deutsche Initiative über mögliche nächte Schritte beraten. So sollen die politischen Direktoren des amerikanischen, britischen, französischen, italienischen und deutschen Außenministeriums am Mittwoch über einen Wiedereinstieg in den politischen Prozess für Syrien beraten.

Im Norden und Süden Aleppos lieferten sich regimetreue Kräfte und Rebellen am Dienstag heftige Gefechte. Mindestens sechs Menschen seien gestorben und 47 weitere verletzt worden, nachdem Rebellen die Universität im vom Regime kontrollierten Teil Aleppos beschossen hätten, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Sana. Unter den Opfern seien auch Studenten. Der Beobachtungsstelle zufolge flogen Kampfjets in der Nacht mehrere Luftangriffe.

US-Außenamtssprecher John Kirby hatte am Montag erklärt, die Entscheidung für ein Ende des Dialogs mit Russland über eine neue Feuerpause sei nicht leicht gewesen. "Die Geduld aller mit Russland ist am Ende", betonte der Sprecher des Weißen Hauses, Josh Earnest.

Moskau konterte scharf. "Die Entscheidung Washingtons zeigt, dass die Regierung von Barack Obama nicht in der Lage ist, die Schlüsselbedingungen für unsere Zusammenarbeit im Interesse einer Beendigung des Syrien-Konflikts zu erfüllen", erklärte das Außenamt. "Bei uns festigt sich der Eindruck, dass Washington in seinem Streben nach einem Machtwechsel in Syrien einen "Pakt mit dem Teufel" eingeht."

Moskaus UN-Botschafter Witali Tschurkin äußerte in New York dennoch die Hoffnung auf eine baldige Wiederherstellung der Zusammenarbeit im Syrien-Konflikt. Russland ist militärische Schutzmacht der syrischen Regierung. Seit einem Jahr unterstützt Moskaus Luftwaffe das syrische Militär. Kritiker werfen Syrien und Russland vor, absichtlich Krankenhäuser ins Visier zu nehmen. Beide Länder weisen dies zurück.

Angesichts der Blockierung von Syrien-Resolutionen des Weltsicherheitsrates durch Russland forderte der UN-Hochkommissar für Menschenrechte den Verzicht auf ein Vetorecht bei Beschlüssen zu Kriegsverbrechen. Der UN-Sicherheitsrat brauche endlich Arbeitsregeln, die kein Veto gegen mehrheitlich akzeptierte Resolutionen zu schweren Verbrechen gegen die Menschlichkeit erlauben, Said Raad Al-Hussein in Genf.