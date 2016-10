Friedensvertrag in Kolumbien gescheitert

Kolumbien: Friedensvertrag mit Farc-Rebellen überraschend abgelehnt Die Tränen rollten am Sonntag in Bogota bei den Beführwortern des mühsam ausgehandelten Friedensabkommens zwischen Farc-Rebellen und der Regierung. In Kolumbien hat sich die Bevölkerung überraschend knapp gegen den Friedensvertrag mit der linksextremen Farc-Guerilla ausgesprochen und damit das Land in eine Phase der Unsicherheit gestürzt. Bei dem Referendum am Sonntag stimmten nach Auszählung fast aller Stimmen 50,23 Prozent der Wähler gegen das Abkommen. Und somit ist der seit 52 Jahren währende Guerillakrieg formal noch immer nicht beendet. In Umfragen hatte sich vor der Abstimmung eine große Mehrheit der Kolumbianer noch für die Vereinbarung ausgesprochen. Die Niederlage ist ein Rückschlag für Präsident Juan Manuel Santos. Dieser hatte angekündigt, den Krieg wieder aufzunehmen, wenn der Friedensvertrag abgelehnt werden sollte. Angeführt wurden die Gegner des Vertrags vom einflussreichen Ex-Präsident Alvaro Uribe, der eine Beteiligung der Rebellen an der Politik ablehnt und Gefängnisstrafen fordert. Erst am Montag hatten die Regierung des lateinamerikanischen Staates und die marxistischen Rebellen den in vier Jahren ausgehandelten Friedensvertrag unterzeichnet. Die etwa 7000 Aufständischen erklärten sich darin bereit, die Waffen innerhalb von sechs Monaten abzugeben und fortan als Partei mit friedlichen Mitteln für ihre Ziele zu streiten. Der längste bewaffnete Konflikt Lateinamerikas forderte in den über 50 Jahren mindestens 220.000 Menschenleben. Und Millionen Personen wurden vertrieben.