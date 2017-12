Unicef: 400.000 Kinder im Kongo vom Hungertod bedroht

Das Kinderhilfswerk Unicef hat vor einem Massensterben in der umkämpften Kasai-Region des Kongos gewarnt. Mindestens 400.000 Mädchen und Jungen seien vom Hungertod bedroht, erklärte Unicef am Dienstag in Genf.Die Kinder bräuchten dringend Spezialnahrung und medizinische Hilfe. Insgesamt seien...