Betreiber plant neues Lager für Atommüll am AKW Brokdorf

Brokdorf Betreiber PreussenElektra will auf dem Gelände des Atomkraftwerks Brokdorf in Schleswig-Holstein ein zusätzliches Lager für schwach- und mittelradioaktive Abfälle bauen. "Auch hier gilt der Anspruch: Die Zwischenlagerung muss so sicher wie möglich gemacht werden", sagte der für Atomaufsicht zuständige schleswig-holsteinische Energieminister Robert Habeck. Erst Anfang Dezember hatte PreussenElektra beantragt, den nahe der Elbe gelegenen Meiler Ende 2021 stillzulegen und zurückbauen.