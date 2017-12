Deniz Yücel antwortet aus der türkischen Haft auf Briefe

An diesem Sonntag ist der „Die Welt“-Journalist Deniz Yücel seit 300 Tagen in türkischer Gefangenschaft. Zu diesem unrühmlichen Jubiläum schreibt der Inhaftierte zurück – an die Menschen, die ihm Briefe geschickt haben.„Heute feiere ich gemeinsam mit meiner wunderbaren Frau Dilek, meiner...