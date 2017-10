Kataloniens Ministerpräsident wendet sich ans Parlament

Barcelona Der Chef der katalanischen Regionalregierung, Carles Puigdemont, will sich heute Abend an das Parlament in Barcelona wenden. Offiziell will er dabei Stellung zur aktuellen politischen Situation in der um eine Abspaltung von Spanien bemühten Region beziehen. Unklar ist, ob er bei seinem Auftritt die Unabhängigkeit ausrufen wird, obwohl dies von der Zentralregierung in Madrid verboten worden war. Bei einem umstrittenen Referendum hatten sich mehr als 90 Prozent der Wähler für die Trennung von Spanien ausgesprochen.

