Kundgebung gegen katalanische Unabhängigkeit in Barcelona

Barcelona In Barcelona in Katalonien wollen heute Gegner einer Unabhängigkeit der Region von Spanien auf die Straße gehen. Zu der Kundgebung hat die Organisation Katalanische Zivilgesellschaft aufgerufen. Als Abschlussredner wird Literaturnobelpreisträger Mario Vargas Llosa erwartet. Der gebürtige Peruaner hat auch die spanische Staatsangehörigkeit und einen Wohnsitz in Madrid. Gestern hatten landesweit zehntausende Spanier für einen Dialog in dem Streit um eine Abspaltung Kataloniens demonstriert.

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder