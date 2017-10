Die große Abrechnung mit Merkel ist bei der JU ausgefallen

Musikalische Botschaften an Politiker sind in der Regel abgedroschen. Die CDU-Vorsitzende, Kanzlerin Angela Merkel, weiß das, wurde sie doch bei ungezählten Parteiauftritten stets mit dem Hit „Angie“ von den Rolling Stones begrüßt. Doch beim Deutschlandtag der Jungen Union (JU) am Sonnabend in...