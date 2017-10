Merkel: CDU sollte Einigung in Flüchtlingspolitik mit CSU schaffen Bundeskanzlerin Angela Merkel sagte am Samstag auf dem Deutschlandtag der JU, dass sie alles tun werde, was in ihrer Macht stehe, um in dieser Frage noch weiter voranzukommen. Und zwar so, dass sich keiner sich verleugnen müsse.