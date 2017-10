Wie lange hält sich Martin Schulz an der Spitze der SPD?

Martin Schulz muss schon wieder kämpfen, nicht nur um Wähler. Zehn Tage nach seiner verheerenden Niederlage als SPD-Kanzlerkandidat läutete der Parteichef am Mittwochabend in der Kugelbakehalle in Cuxhaven mit einer Rede den Start der heißen Phase im niedersächsischen Landtagswahlkampf ein. Vor...