SPD verlangt Aufklärung von CDU zu Wechselmanöver in Hannover

Berlin Führende SPD-Politiker fordern dringend Aufklärung über die Hintergründe des politischen Seitenwechsels der Abgeordneten Elke Twesten in Niedersachsen. "Es passt nicht zusammen, dass die CDU behauptet keine Zusagen gegeben zu haben, Elke Twesten nach ihren Gesprächen aber offensichtlich ganz konkret mit einem Mandat in einem Parlament rechnet", sagte SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann. Die CDU müsse diesen Widerspruch schnell aufklären. Twesten hatte gestern ihren Austritt aus der Grünen-Fraktion in Hannover verkündet und erklärt, sie sehe ihre Zukunft in der CDU.

