Erfolge bei Grenzkontrollen setzen de Maizière unter Druck

Der „D“-Day der Bundespolizei beginnt am 12. Juni Punkt Mitternacht. Einen Monat vor dem G20-Gipfel in Hamburg kontrollieren Beamte an allen deutschen Grenzen. Die 30-tägige Aktion – ab 11. Juli werden die Maßnahmen heruntergefahren – ist ein Erfolg. Die hohe Zahl an festgestellten Haftbefehlen...