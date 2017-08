In Mali umgekommene Soldaten: Trauerfeier am Heimatstandort

Fritzlar Bei einer Trauerfeier wird heute den beiden bei einem Hubschrauberabsturz in Mali umgekommenen Soldaten gedacht: Familienangehörige, Freunde und Kameraden wollen am Nachmittag im Kaiserlichen Dom St. Peter im hessischen Fritzlar Abschied nehmen, sagte ein Sprecher der Bundeswehr. Die beiden getöteten Soldaten waren in Nordhessen stationiert. Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen und der Generalinspekteur der Bundeswehr, Volker Wieker, werden ebenfalls bei der Zeremonie erwartet.