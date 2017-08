Rom Das Schiff "Iuventa" der deutschen Hilfsorganisation Jugend Rettet ist in Italien beschlagnahmt worden. Gegen die Organisation werde wegen des Vorwurfs der Begünstigung illegaler Migration ermittelt, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Die Besatzung der "Iuventa" soll mehrmals Migranten an Bord genommen haben, die noch in Begleitung von libyschen Schleppern und nicht in Lebensgefahr gewesen seien. Das Schiff liegt nach Angaben von Jugend Rettet derzeit in Lampedusa, wo es durchsucht wurde.

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder