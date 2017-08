Mindestens 26 Millionen: So viel verdienen Abgeordnete dazu

Die Bundestagsmitglieder haben in der aktuellen Wahlperiode mindestens 26,5 Millionen Euro an Nebeneinkünften erhalten. Dies geht aus einer am Mittwoch veröffentlichten Berechnung der Transparenzorganisation Abgeordnetenwatch hervor, die die Selbstauskünfte der Abgeordneten ausgewertet hat.Demnach...