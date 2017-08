Kabul Die Terrormiliz IS in Afghanistan hat sich zu dem schweren Anschlag auf eine schiitische Moschee in Westafghanistan bekannt. In einer Botschaft via IS-Sprachrohr Amak heißt es, zwei Attentäter hätten in der Moschee schiitische Ungläubige angegriffen, rund 50 Menschen getötet und 80 verletzt. Die Angaben von islamistischen Terrorgruppen sind oft übertrieben. Laut Polizei waren bei dem Selbstmordanschlag gestern in Herat 29 Menschen getötet und 64 verletzt worden.

