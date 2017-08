Berlin Der vietnamesische Geheimdienst hat nach Informationen des Auswärtigen Amtes einen ehemaligen Parteifunktionär mitten in Berlin gekidnappt und in seine Heimat verschleppt. Die Bundesregierung forderte deshalb den Vertreter des vietnamesischen Nachrichtendienstes an der Botschaft in Berlin auf, Deutschland innerhalb von 48 Stunden zu verlassen. Außerdem wurde der vietnamesische Botschafter einbestellt. Man behalte sich weitere Konsequenzen vor, sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amtes.

