Tillerson: Regierungswechsel in Nordkorea nicht unser Ziel

Washington US-Außenminister Rex Tillerson ist angesichts der wachsenden Spannungen mit Nordkorea um zurückhaltende Töne bemüht. Man wolle der nordkoreanischen Regierung vermitteln, dass man nicht ihr Feind sei, sagte Tillerson in Washington. An die Adresse Pjöngjangs gerichtet fügte er hinzu: "Wir sind keine Bedrohung für euch, aber ihr stellt eine unzumutbare Bedrohung für uns dar, auf die wir reagieren müssen." Ein Regierungswechsel in Nordkorea sei allerdings nicht das Ziel der USA.