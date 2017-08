Zahl der Abschiebungen nach Nordafrika mehr als verdreifacht

Bundesentwicklungsminister Gerd Müller (CSU) klang hoffnungsfroh, als er Anfang März in Tunis ein Jobberatungszentrum eröffnete. „Menschen ohne Bleibeperspektive in Deutschland bekommen eine Chance in ihrer Heimat“, sagte er zur Einweihung. Mit dem „Deutsch-Tunesischen Zentrum für Jobs, Migration und Reintegration“ solle sichergestellt werden, „dass tunesische Rückkehrer aus Deutschland zielgerichtet betreut werden“, sagte Müller. Und...