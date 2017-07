An deutschen Grundschulen fehlen 550.000 Betreuungsplätze

Das Loch in der Versorgung klafft ab der ersten Klasse: Für fast die Hälfte der Grundschüler in Deutschland gibt es nach dem Ende des täglichen Unterrichts keine Betreuung. 44 Prozent der Grundschulkinder haben kein Betreuungsangebot für die Nachmittage, heißt es laut „Welt“ in einer vom...