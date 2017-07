Grüne fordern vor Dieselgipfel "Zukunftskommission für umweltfreundliche Mobilität" Fraktionschefin Göring-Eckardt sprach sich am Montag für eine Hardwarenachrüstung von Diesel-Fahrzeugen aus. Die Bundesregierung will mit einem einheitlichem Forderungskatalog in den Diesel-Gipfel am Mittwoch gehen.