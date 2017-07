Kabul Nach dem Anschlag auf die irakische Botschaft in Kabul sind alle vier Angreifer tot. Zunächst habe sich ein Selbstmordattentäter am Eingang in die Luft gesprengt, teilte das afghanische Innenministerium mit. Drei weitere Bewaffnete seien dann in Gefechten mit Sicherheitskräften ums Leben gekommen. Der irakische Botschafter, sein Vize und die übrigen Botschaftsangehörigen blieben unverletzt. Die Terrormiliz IS hat den Angriff über ihr Sprachrohr Amak im Internet für sich reklamiert.

