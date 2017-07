Umwelthilfe will trotz Plan zu Diesel-Nachrüstung Fahrverbot

Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) will sich mit dem beim Diesel-Gipfel geplanten Beschluss zur Fahrzeug-Nachrüstung nicht zufrieden geben und weiter vor Gericht ziehen. „Wir werden uns nicht abspeisen lassen mit irgendeinem Schummelbeschluss“, sagte DUH-Chef Jürgen Resch am Montag in Berlin. „Wir...