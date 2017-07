Wieder Rechtsrock-Konzert in Themar – viele Demonstranten

In Südthüringen haben am Samstag erneut Hunderte Menschen gegen ein Musikfestival samt Kundgebung der rechten Szene protestiert. Die Polizei bezifferte die Teilnehmerzahl der verschiedenen Protestaktionen in Themar auf rund 460. Demgegenüber standen rund 1050 Teilnehmer der rechten Versammlung,...