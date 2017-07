Von der Leyen nimmt tote Soldaten aus Mali in Empfang

Köln Die beiden in Mali bei einem Hubschrauberabsturz umgekommenen deutschen Soldaten sind wieder in der Heimat. Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen nahm die Leichen der beiden Männer im Kreise von Angehörigen und Kameraden auf dem Militärflughafen in Köln in Empfang. In einem Hangar begann am Abend eine kurze Trauerzeremonie, eine sogenannte Ehrenvolle Aufnahme. Sie fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Die beiden Soldaten aus Nordhessen waren am Mittwoch mit einem Tiger-Kampfhubschrauber in dem westafrikanischen Land Mali abgestürzt.

