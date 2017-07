Wieso Phoenix fälschlich den AfD-Ausschluss in NRW meldete

Darf sie zur Bundestagswahl mit einer Landesliste in NRW antreten oder darf sie nicht? In die Anspannung vieler AfD-Anhänger platzte am Freitag eine Meldung des Senders Phoenix – oder auch der Screenshot davon: Der Sender meldete dort fälschlich, dass es schief gegangen ist für die Partei. Anhänger...