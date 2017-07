Wuppertaler Türke wegen „Präsidentenbeleidigung“ verhaftet

Es sollte ein entspannter Urlaub werden in der alten Heimat, ein Familienbesuch bei seiner Mutter. Mit Frau und Kindern reiste Kadim D. vergangene Woche von Wuppertal in die zentralanatolische türkische Provinz Sivas. Schlagartig wurde die ausgelassene Urlaubsstimmung zerstört. An ihre Stelle...