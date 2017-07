Republikaner kassieren Niederlage bei Krankenversicherung

Washington Es blieb dramatisch bis tief in die Nacht - aber am Ende haben die Republikaner um US-Präsident Donald Trump erneut eine Niederlage kassiert. Sie sind wieder mit einem Versuch gescheitert, die Krankenversicherung neu zu organisieren. Selbst für einen abgespeckten Gesetzentwurf bekamen sie keine Mehrheit zusammen - der Widerstand in den eigenen Reihen war zu groß. Eine Nein-Stimme kam von Senator John McCain. Er stellte sich - wie zwei republikanische Senatorinnen - gegen den Kompromiss, der zentrale Teile der Gesundheitsversorgung "Obamacare" abgeschafft hätte.

