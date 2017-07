Mehrere Waldbrände in Portugal unter Kontrolle

Lissabon Die Feuerwehr hat in Portugal mehrere Waldbrände weitgehend gelöscht, die im Zentrum des Landes zahlreiche Dörfer bedroht hatten. Die Flammen in den Bezirken Sertã, Proença-a-Nova und Mação wurden unter Kontrolle gebracht. Das Feuer war am Sonntag aus noch unbekannter Ursache ausgebrochen. Wegen starker Winde und der Trockenheit hatte es sich schnell ausgebreitet. Ungeachtet der Erfolgsmeldung gibt es landesweit noch mehr als 230 kleinere und mittlere Waldbrände, von denen etwa 130 noch außer Kontrolle waren.