Kitaplätze: Zahl der Kleinkinder in Tagesbetreuung ist gestiegen

Immer mehr Eltern nutzen den Rechtsanspruch auf einen öffentlich geförderten Betreuungsplatz für ihre Kleinkinder. Dabei ist der Zuwachs in Norddeutschland besonders kräftig - mit einer Ausnahme. Am 1. März dieses Jahres wurden rund 763.000 Kinder unter drei Jahren in einer Kita, einer Krippe oder...