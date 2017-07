„Tiger“-Absturz könnte von der Leyen in Bedrängnis bringen

Nach dem Tod von zwei Bundeswehrsoldaten beim Absturz eines „Tiger“-Kampfhubschraubers in Mali steht die Frage nach der Ursache im Mittelpunkt. Ein Expertenteam der Bundeswehr sei am Donnerstag in Gao, um unter anderem den Flugschreiber auszuwerten, sagte der Stellvertreter des Generalinspekteurs,...