Unterstützung für Angela Merkels Flüchtlingspolitik vom EuGH

Die Kanzlerin macht Urlaub, aber an diesem Mittwoch dürfte sie verfolgt haben, was sich in Luxemburg tut. Dort hat der Europäische Gerichtshof Entscheidungen und Vorentscheidungen gefällt, die den Spielraum von Angela Merkels Flüchtlingspolitik bestimmen. Vorläufige Erkenntnis: Die deutsche...