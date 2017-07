Zentralrat der Juden warnt vor wachsendem Antisemitismus

Berlin Der Zentralrat der Juden warnt vor steigendem Antisemitismus in Deutschland. Der Zentralrats-Vorsitzende Josef Schuster sagte der "Bild am Sonntag": "In einigen Bezirken der Großstädte würde ich empfehlen, sich nicht als Jude zu erkennen zu geben." Die Erfahrung habe gezeigt, dass das offene Tragen einer Kippa oder einer Halskette mit Davidstern verbale oder körperliche Bedrohungen zur Folge haben könne. Vor allem unter muslimischen Schülern seien antisemitische Vorurteile weit verbreitet. Schuster warf der Bundesregierung einen zu zögerlichen Kampf gegen Antisemitismus vor.

