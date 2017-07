Islamist droht mit Anschlägen – Behörden sind machtlos

Wiederholt sich die Vorgeschichte um den Terroristen Anis Amri, der am 19. Dezember 2016 auf dem Breitscheidplatz mit einem Lkw zwölf Menschen in den Tod riss? Ein bekannter Gefährder, den die Behörden nicht hinter Gittern bringen oder abschieben konnten? Es scheint so, denn in wenigen Wochen wird...