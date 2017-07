Toter und Verletzte bei Konfrontationen in Jerusalem

Jerusalem Bei Konfrontationen mit israelischen Sicherheitskräften nach den Freitagsgebeten auf dem Tempelberg in Jerusalem sind mindestens 20 Palästinenser verletzt worden. Nach palästinensischen Angaben wurde außerdem im arabischen Ostteil Jerusalems ein Palästinenser von einem israelischen Siedler erschossen. Eine befürchtete größere Explosion der Gewalt im Streit um Metalldetektoren, die Israel nach einem Anschlag an Eingängen zu der heiligen Stätte in der Altstadt aufgestellt hatte, blieb bislang aus.