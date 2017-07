Israel beschränkt Zutritt zum Tempelberg für Muslime

Jerusalem Nach neuer Gewalt am Tempelberg hat Israel den Zutritt für Muslime zu der heiligen Stätte beschränkt. Nur Männer über 50 und Frauen jeden Alters sollen Zutritt haben. In der Altstadt und im Umkreis sind Polizeikräfte in erhöhte Bereitschaft versetzt worden. Am Abend waren bei neuen Zusammenstößen in der Nähe des Tempelbergs mehr als 20 Palästinenser verletzt worden. Dutzende Muslime hätten in der Altstadt Steine und Glasflaschen geworfen, heißt es von der Polizei. Hintergrund der angespannten Lage sind verschärfte Sicherheitskontrollen für Muslime am Tempelberg.

