Festnahme des Menschenrechtlers Peter Steudtner: Angela Merkel probiert es mit Härte gegen Erdogan

Die Öffentlichkeit erfuhr es erst am Dienstag. In Wahrheit war Peter Steudtner bereits am 5. Juli in der Türkei verhaftet worden. Zwei Tage später ist die Bundesregierung alarmiert. Ihre Menschenrechtsbeauftragte Bärbel Kofler erklärt auf der Internetseite des Auswärtigen Amts, die Nachricht von...