Beim Brexit beginnt jetzt in Brüssel die harte Arbeit

Die Lage ist ernst, aber die beiden Brexit-Scheidungsanwälte lassen sich nichts anmerken. Lächelnd und freundlich plaudernd schlendern EU-Chefunterhändler Michel Barnier und sein britischer Gegenspieler David Davis am Montagmorgen ins Hauptquartier der EU-Kommission in Brüssel. Seite an Seite...