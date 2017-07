Türkei inszeniert Jahrestag des Putsches im Juli 2016

In der Türkei wird an diesem Samstag im ganzen Land an die Niederschlagung des Putschversuches vor einem Jahr erinnert und der zahlreichen Opfer gedacht. Am Mittag kamen die Abgeordneten im Parlament in Ankara zu einer Sondersitzung zusammenStaatspräsident Recep Tayyip Erdogan will in der Nacht zum...