Ein Jahr nach Putschversuch in der Türkei - Gedenken

Ankara Heute vor einem Jahr gab es in der Türkei einen Putschversuch. Im ganzen Land wird deshalb heute an die Niederschlagung des Aufstands und an die Opfer erinnert. Im Parlament in Ankara kommen die Abgeordneten zu einer Sondersitzung zusammen. Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan will in der kommenden Nacht eine Ansprache in der Nationalversammlung - zu dem Zeitpunkt, zu dem sie damals von die Putschisten bombardiert worden war. Kritik an der Menschenrechtslage in seinem Land wies Erdogan entschieden zurück.

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder