Türkische Regierung will den Ausnahmezustand verlängern

Ein Jahr nach der Verhängung des Ausnahmezustands in der Türkei in Folge des Putschversuches will die Regierung die umstrittene Maßnahme erneut verlängern. Ministerpräsident Binali Yildirim kündigte am Freitag nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu an, die Regierung werde den...