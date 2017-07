G20-Akkreditierung entzogen: So rätselt betroffener Fotograf

Als der Fotograf Björn Kietzmann am Freitag zurück zum G20-Tagungszentrum in den Hamburger Messehallen will, halten ihn Polizisten an. Es gebe ein Problem, er solle warten. Und dann sagt ihm ein Beamter des BKA: Seine Akkreditieren für das politische Großtreffen gelte nicht mehr, sei ihm entzogen....